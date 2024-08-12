Защитный экран для перехода через МЦД-1 установили в районе улицы Яблочкова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты завершили работы по выносу инженерных систем и устройству защитного экрана пешеходного перехода через железнодорожные пути МЦД-1 в районе улицы Яблочкова. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Сейчас для продления существующего подземного пешеходного перехода через Дмитровское шоссе пристраивается тоннельная часть длиной более 60 метров, выполняется устройство двух лестничных сходов и трех лифтов", – отметил он.

Новый переход обеспечит безопасную пешеходную связь между районами Тимирязевский и Бутырский, а также сформирует безопасное движение пассажиров через железнодорожные пути и между существующими и строящимися остановками общественного транспорта на Дмитровском шоссе и улице Яблочкова.

В настоящее время специалисты проводят монолитные работы тоннельной части подземного перехода. Общая готовность объекта составляет 47%.

Проект предполагает возведение подземного пешеходного перехода, устройство двух лестничных сходов и трех лифтов.

Ранее Собянин рассказал об итогах строительства дорог в Москве за прошедшее полугодие. Он отметил, что новый путепровод через железнодорожные пути МЦД-1 соединит улицы 800-летия Москвы в районе Восточное Дегунино и Инженерную в районе Алтуфьевском, что позволит организовать прямое движение транспорта от Ленинградского шоссе до Широкой улицы с выходом на МСД, Коровинское, Дмитровское и Алтуфьевское шоссе.

