Собянин: на северо-западе Москвы будет благоустроено семь знаковых объектов

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В течение года на северо-западе Москвы пройдут работы по благоустройству семи знаковых объектов, рассказал в своем личном блоге Сергей Собянин.

Так, мэр отметил, что в районе Щукино работы проведут на территории площадью 28 гектаров. Здесь планируется привести в порядок территорию жилого микрорайона, расположенного рядом со станцией метро "Щукинская" между улицами Маршала Новикова, Маршала Василевского, Академика Бочвара и Академика Александрова. Кроме того, планируется обновить территорию сквера "Юность".

Масштабный проект подразумевает создание 18 удобных пространств, где жители смогут заниматься спортом, а также проводить время с детьми и просто отдыхать. Так, на детских площадках установят новые игровые комплексы с горками, веревочными мостиками и балансирами. Также для детей будут сделаны качели-гнезда и песочницы, в том числе со встроенными развивающими панелями. Для тех жителей района, которые занимаются спортом, появятся уличные тренажеры.

Собянин также подчеркнул, что центром притяжения для населения станет круговая пергола с качелями и фонтаном, которую благоустроят в сквере "Юность". Также здесь планируется провести дополнительное озеленение. Градоначальник уточнил, что вдоль пешеходных маршрутов будут высажены деревья и кустарники, а также разбиты цветники. Кроме того, власти столицы обновят и восстановят более 19 тысяч квадратных метров газона, тропинки и дорожки.

Также мэр Москвы отметил, что продолжаются работы по благоустройству территорий, прилегающих к Сходненскому каналу. Он напомнил, что в 2023 году здесь был создан променад между Западным и Восточным мостами, а также проложено несколько прогулочных маршрутов и километровая велодорожка. Кроме того, в этом районе обустроили игровую зону для детей, создали спортзал под открытым небом и площадку для выгула и тренировок собак.

В 2024 году работы по благоустройству будут проводиться здесь сразу на двух участках набережной: на правом берегу, от Восточного моста до стадиона "Тушино", в Южном Тушине и на левом берегу, от Западного моста до канала имени Москвы, в Покровском-Стрешневе.

Первый из них станет продолжением работ, которые проводились в прошлом году. На данный момент эта территория остается недостаточно ухоженной, отметил мэр. Он уточнил, что здесь недостаточно возможностей для занятия спортом и игр детей. По итогам работ на этом участке будут обустроены прогулочные дорожки, которые позволят комфортно гулять по набережной в любую погоду. Также здесь планируется установить комфортные лавочки, на которых москвичи смогут отдыхать во время прогулок. Кроме того, мэр сообщил о планах продлить созданные в 2023 году беговую и велосипедную дорожки. После проведения работ их общая протяженность превысит три километра, уточнил он.

Также для детей будет создана необычная игровая площадка в морском стиле, к которой будут относиться игровой комплекс в виде корабля и арт-объекты в виде морских обитателей. Для активных москвичей будет создана спортивная зона с тренажерами, турниками и боксерскими грушами. Также будет установлено более ста опор освещения во всех рекреационных зонах, подчеркнул Собянин.

На втором участке также планируется обустроить современные зоны для занятий спортом и отдыха с детьми. Так, на площадке для детских активностей появится комплекс с турниками и рукоходом, рядом с которыми будут располагаться качели под воздушными навесами и скамейки для отдыха. На спортплощадке установят разнообразные уличные тренажеры, которые позволят выполнять упражнения на все группы мышц.

Кроме того, детские площадки будут обновлены и в прилегающих дворах, уточнил мэр. Там также будут созданы дополнительные зоны отдыха и отремонтирована площадка для выгула собак. Ее планируется оборудовать трамплинами, барьерами, тоннелем и прочими снарядами.

По всей территории появятся лавочки и дополнительное освещение. Здесь также планируется высадить деревья и кустарники и привести в порядок более 55 тысяч квадратных метров газона.

Собянин напомнил, что в 2023 году были также разработаны новые удобные транзитные и прогулочные маршруты, которыми могут пользоваться жители микрорайонов № 12 и 3 по Новокуркинскому шоссе в районе Куркино. В этих районах были обновлены пешеходные дорожки, зеленые зоны и площадки для отдыха.

В течение 2024 года здесь планируется благоустроить 11-й микрорайон. В рамках проекта будет обновлена бульварная зона вдоль Новокуркинского шоссе до Машкинского шоссе и дворовая территория дома № 51.

Так, по словам мэра, на бульваре будет восстановлен газон, появятся цветники. Планируется также высадить деревья и кустарники. Рядом с клумбами создадут пространства со скамейками, а также обновят покрытие пешеходных дорожек и проездов. Кроме того, планируется создать во дворе современную площадку для выгула и дрессировки собак.

Кроме того, отметил Собянин, продолжится и благоустройство Строгина. В 2023 году в этом районе был проведен большой комплекс работ. Так, на улице Маршала Катукова рядом с дворцом спорта "Янтарь" разбили небольшой сквер, а также обновили большую зону для детских игр и отдыха возле дома № 24, корпуса 6.

Между зданием школы № 1619 на улице Маршала Катукова и проектируемым проездом № 5433 была обустроена еще одна площадка для младших жителей района. В сквере "Березовая роща" по итогам работ создали две прогулочные зоны, которые снабдили специальными снарядами для владельцев собак, а также организовали спортивную площадку, проложили дорожки, поставили скамейки и устроили систему освещения.

В нынешнем сезоне планируется привести в порядок каток под открытым небом, расположенный на улице Твардовского рядом с домом № 16, корпусом 3. Собянин подчеркнул, что в теплое время года это место станет спортивной площадкой для командных игр. При этом после прихода холодов ее планируется переоборудовать для активного зимнего отдыха. Власти столицы отремонтируют хоккейную коробку, трибуны и охладительное оборудование.

Кроме того, в Митине будет благоустроено два объекта в 8-м микрорайоне. Обновление пройдет в бульварной зоне между улицами Пенягинской и Генерала Белобородова, а также на территории между 1-м Пенягинским проездом и Волоцким переулком. Собянин обратил внимание, что здесь нередко отдыхают не только жители расположенных рядом домов, но и ученики нескольких корпусов школ № 1564, № 1544 и студенты Московского театрального колледжа имени Л. А. Филатова.

По словам мэра, здесь будет создана современная спортивная площадка, оснащенная турниками, грушами для занятий боксом и тренажерами под навесом. Кроме того, на этом участке появится комплекс для детей в виде башни с качелями-гнездами и горкой. Еще одну детскую площадку создадут для младшего возраста. При этом родители получат возможность отдохнуть рядом с местом игр, на качелях под навесом и скамейках, отметил градоначальник.

Также планируется создать удобные пешеходные дорожки и "островки" для тихого отдыха, где установят скамейки под навесами и парковые качели. Здесь же будут высажены кустарники и разбиты цветники.

Созданную в этой зоне ранее площадку для собак переделают, разделив на зоны. Так, по словам Собянина, в одной части будут установлены снаряды для тренировок, а в другой – круговая дорожка для прогулок. В центре же разобьют зеленый уголок с деревьями. Также на этой территории установят современное парковое освещение и прожекторы на детских и спортивных площадках, подчеркнул мэр.

Власти города приведут в порядок монумент, посвященный Великой Отечественной войне, рядом с домом № 23 по Пятницкому шоссе. На центральной площади проведут реконструкцию мемориала в честь подвига воинов-зенитчиков "Кремлевская стена", уточнил Собянин. По итогам работ гранитные плиты на братской могиле буду заменены на новые. Расположенную рядом часовню оштукатурят, покрасят фасад и цоколь, а также создадут на ней декоративную лепнину и заменят дверь.

Возле нее будут установлены скамейки и урны. Также на этом участке планируется обновить покрытие дорожек и провести дополнительное озеленение территории, будут высажены деревья и кустарники, а также разбиты цветники и газон.

Кроме того, на находящейся рядом детской площадке заменят игровой комплекс на более современный с горками и лесенками. Также власти установят здесь карусель, качели и песочницу, подчеркнул мэр.

Ранее Собянин осмотрел ход благоустройства Лукинской улицы в Ново-Переделкине. Во время осмотра мэр пообщался с жителями района и сообщил о строительстве спортивного парка. Он уточнил, что работы в этой зоне будут завершены к 1 сентября.

