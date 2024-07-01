Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин осмотрел ход благоустройства Лукинской улицы в Ново-Переделкине. Во время осмотра мэр пообщался с жителями района и сообщил о строительстве спортивного парка.

"Здесь будет целый спортивный парк, не просто площадка. До 1 сентября все закончим, будет отличный спортивный парк. И для пожилых, и для молодых, для всех", – рассказал градоначальник.

Строительство многофункционального спортивного кластера по адресу Лукинская улица, дом 4 начали в апреле 2024 года. На территории разместят инфраструктуру для любителей экстремальных видов спорта. Также обустроят городошную площадку, комплекс воркаут и поле для мини-футбола.

Для любителей семейного отдыха создадут современные детские площадки с игровыми комплексами в экостиле. Специалисты обустроят зону с развивающими играми, на которой дети смогут исследовать электричество, свет и звук. Также на территории проложат пешеходные маршруты и организуют площадки тихого отдыха. Там же появится настил на берегу реки Алешинки с лавочками и шезлонгами. Спортивный кластер планируется построить в августе 2024 года.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что в парке культуры и отдыха "Сокольники" на востоке Москвы появятся новые зоны отдыха. Специалисты благоустроят территории у Путяевского пруда, рекреационной зоны и участка "Тропы здоровья" в юго-западной части. Также обновят детскую площадку в Митьковском проезде и территорию к западу от филиала госпиталя имени Бурденко.