Собянин: до 2026 года в ТиНАО будет построено еще почти 100 км новых дорог

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Почти 100 километров новых дорог построят в ТиНАО до 2026 года, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Он рассказал, что до строительства жилья, социальных, торговых и промышленных объектов в новых округах нужно было в первую очередь увеличить пропускную способность магистралей, улучшить транспортную доступность для жителей, повысить качество дорожного покрытия и безопасность движения. Для этого за 12 лет там построили почти 390 километров дорог.



В частности, строители реконструировали Калужское шоссе и 13 километров Варшавского, проложили несколько крупных магистралей, в том числе три из пяти участков дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и трассу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево.



Помимо этого, была создана улично-дорожная сеть на территории административно-делового центра в Коммунарке и участок ЦКАД. Появились остановки, пешеходные переходы, шумозащитные экраны. Тротуары и прилегающую территорию обустроили.



В этом году в ТиНАО планируется построить 45 километров дорог, добавил мэр.

Ранее сообщалось, что более 30 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры протяженностью свыше 150 километров возвели в ТиНАО с лета 2020 года. Благодаря этому общая протяженность автодорог в округах увеличилась в полтора раза и сегодня составляет почти одну тысячу километров.

