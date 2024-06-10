Собянин: в Мнёвниковской пойме построят четыре моста и путепровод

Четыре моста и путепровод построят в Мнёвниковской пойме в Москве, сообщил Сергей Собянин.

Так, для интеграции поймы в транспортную сеть Москвы будут построены два моста через Москву-реку в створе улицы Мясищева и рядом с улицей Новозаводской, а также две велопешеходные переправы через Москву-реку на улице Островной и в сторону парка "Фили".

Кроме того, будет построен путепровод через основной ход Северо-Западной хорды в сторону Рублевского шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

