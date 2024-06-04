Вход в Музей Победы в День России будет бесплатным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Посещение Музея Победы 12 июня, в День России, будет бесплатным. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

"12 июня Музей Победы отметит День России. В этот день вход в музей и его филиал на Поклонной горе – музей "Главные оружейные реликвии армии" ("Г.О.Р.А.") будет бесплатным (кроме экспозиций "Подвиг Народа" и "Битва за Москву. Первая Победа!")", – говорится в сообщении.

Площадка будет работать с 10:00 до 22:00. Также в Музее Победы пройдут специальные мероприятия. Для гостей организуют бесплатные экскурсии по экспозиции "Подвиг Армии" в главном здании и по экспозиции филиала "Г.О.Р.А.". Посетители смогут узнать о подвигах героев Великой Отечественной войны.

Праздничную программу откроет флешмоб, во время которого около 400 детей из городского клуба "Лето Побед" встанут у стен музея в слово "Россия" и споют гимн страны.

Первая бесплатная экскурсия пройдет в 12:00, в 14:00 гостей пригласят в Зал Полководцев на концерт "Поем о России". В 19:00 состоится программа с лучшими произведениями русской классической музыки.

Ранее сообщалось, что спортивные соревнования, конкурсы, мастер-классы, концерты, флешмобы и квесты состоятся в Москве в честь Дня молодежи. В столице организуют свыше 150 мероприятий. В рамках празднования пройдет телемост между Москвой и Владивостоком, двумя молодежными столицами России в 2024 году.

