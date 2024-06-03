Столичные школьники смогут принять участие в мероприятиях ко Дню русского языка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские дворцы и центры творчества подготовили творческие мероприятия в честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина и Дня русского языка. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент образования и науки.

Во Дворце творчества детей и молодежи "Хорошёво" подготовили квиз, благодаря которому дети проверят свои знания сказок о царе Салтане, Золотой Рыбке и Балде. Дворец творчества детей и молодежи "Севастополец" организует игру на эту же тему.

В департаменте уточнили, что в Центре внешкольной работы "На Сумском" участники разгадают тайные шифры, выполнят задания от сказочных персонажей и лучше узнают произведения Пушкина. В Доме детского творчества "На Таганке" дети присоединятся к квесту-игре "В поисках цитат и афоризмов". Они также отправятся в музей-усадьбу "Захарово", где поэт провел свое детство.

Помимо этого, мероприятия запланированы в Центре детского и юношеского творчества "Бибирево". Там детям представят праздничную программу "Наше все!". Во время интерактивного занятия "Там чудеса…", викторин и буриме участники проверят знания сказок Пушкина. Кроме того, мультфильм "Сказка о царе Салтане" покажут на большом экране.

Ранее стало известно, что акция "Декламируй" пройдет с 1 по 9 июня в честь Дня русского языка в регионах. В учреждениях культуры по всей России организуют тематические мероприятия: литературные квартирники, поэтические марафоны, театрализованные и аудиовизуальные постановки. Акцию запустит движение "Волонтеры культуры".