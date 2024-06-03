Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" 1 и 2 июня посетили 220,5 тыс человек

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В прошедшие выходные, 1 и 2 июня, фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" посетили 220,5 тысячи человек. Всего для москвичей и гостей столицы провели 2,5 тысячи различных мероприятий. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В городских парках гости могли посетить творческие занятия, концерты, литературные чтения, турниры по шахматам или игре в теннис. Так, 2 июня в Измайловском парке состоялся мастер-класс по фехтованию, а в саду имени Баумана все желающие могли поиграть в настольный теннис.

Также на танцевальной площадке в парке "Митино" посетители могли посмотреть интерактивный спектакль "Там, на неведомых дорожках". Для гостей там организовали фотозоны, мастерские народных ремесел и другие активности.

В субботу, 1 июня, на Чистопрудном бульваре стартовал чемпионат Москвы по игре "Камень, ножницы, бумага". До 1 сентября определятся финалисты по округам, а с 5 по 8 сентября на площадках празднования Дня города 48 человек сразятся за главный приз – один миллион рублей.

Также с первого дня лета проект "Спортивные выходные" вернулся на площадки под открытым небом. В рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" будут работать 13 точек, а с июля добавятся еще 43. До 15 июня пройдут 104 тренировки, в которых поучаствуют примерно 1,5 тысячи человек. Всего за весь период проведения фестиваля состоится 780 тренировок более чем для 15 тысяч горожан.

До осени на шести столичных пляжах все желающие могут посетить тренировки проекта "Лето. Пляж. Московский спорт". Всего запланировано порядка 300 мероприятий, в которых поучаствуют до 10 тысяч жителей. Также летний сезон проекта "Мой спортивный район" продлится до конца сентября. Для проведения тренировок в 10 столичных округах подготовят 84 площадки. Спортивные занятия будут проходить несколько раз в неделю.

До 15 июня в рамках проекта состоится 840 тренировок на 80 точках. Ожидается, что в них поучаствуют восемь тысяч человек. Всего за весь период фестиваля к 6 250 спортивным занятиям присоединятся свыше 59 тысяч москвичей. Люди будут заниматься фитнесом, роллер-спортом, а также футболом, волейболом, бадминтоном, баскетболом и настольным теннисом. Занятия по йоге, танцевальному фитнесу, зумбе и растяжке будут проводить на крышах районных центров "Место встречи".

Ранее сообщалось, что на площадках проекта "Московские сезоны" открылись корты для игры в падел-теннис. Пять из них работают на Авиационной улице, еще по два – на улицах Матвеевской и Грекова. Они будут доступны для посетителей каждый день с 10:00 до 21:00.