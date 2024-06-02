Москвичам рассказали о программе фестиваля "Лето в Москве"

В рамках фестиваля "Лето в Москве" проводят встречи с актерами, кулинарные мастер-классы и спортивные мероприятия. На набережных и в парках можно примерить богатырские доспехи или научиться танцам разных народов.

"Лето в Москве!" проходит в том числе рядом с культурными центрами и на площадках "Московских сезонов". Всего открыты более шестисот площадок: в паках и скверах, на бульварах и набережных. За 100 дней в рамках фестиваля пройдет более 45 тысяч мероприятий.

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