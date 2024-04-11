Собянин принял решение о благоустройстве территорий четырех городских больниц

Территории четырех столичных больниц приведут в порядок. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Так, детские и спортплощадки, тропы здоровья, амфитеатр появятся возле Центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой. А в зоне отдыха перед главным корпусом больницы имени Ерамишанцева и у роддома установят скамейки, скульптурные композиции, а еще организуют спортплощадку для сотрудников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.