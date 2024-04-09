Четыре новых электросудна выйдут на речные маршруты в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Четыре новых электросудна появятся в московском пассажирском флоте. Они будут использоваться на регулярных речных маршрутах. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Электрические судна будут перевозить горожан уже в этом году, уточнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Всего в рамках проекта предусмотрено 21 судно. Также в текущем году планируется продлить первый маршрут до причала "Парк Фили" и открыть новые причалы-остановки на обоих маршрутах, сказал он.

В материале отметили, что электросудна "Каменка" и "Пахра" уже достраивают на верфи под Петербургом, а до конца мая их доставят на сухогрузе в Москву. Суда "Кузнецовка" и "Люблинка" уже находятся в столице, на них проводятся пусконаладочные работы.

Завершающим этапом для всего транспорта станут швартовые и ходовые испытания, после которых суда получат разрешительные документы, говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Москве работают два регулярных речных маршрута: Киевский – Сердце Столицы и ЗИЛ – Печатники. Первый из них открыли летом 2023 года, его протяженность составляет 6,5 километра. Второй же появился в конце сентября прошлого года, его длина – свыше 9 километров.

Ранее Ликсутов рассказал, что с момента открытия регулярных речных маршрутов на них прокатились 500 тысяч раз. Человеку, поездка которого стала 500-тысячной, подарили модель речного электрического судна, добавил заммэра.