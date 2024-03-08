Москвички поделились, какой транспорт выбирают чаще всего для перемещения по городу

Благодаря открытию новых станций метро, запуску БКЛ, центральных диаметров и регулярных речных маршрутов электросудов перемещаться по городу стало быстрее, удобнее и дешевле именно на общественном транспорте. Жительницы столицы поделились, какой транспорт выбирают чаще всего для перемещения по городу.

С какой скоростью развивается московский транспорт? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.