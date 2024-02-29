МЦД ежедневно перевозит более 1,3 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве работают четыре диаметра, которыми каждый день пользуются свыше 1,3 миллиона человек. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что МЦД разгружают московские дороги, снижают пассажиропоток в метрополитене, улучшают связанность Москвы и Подмосковья. Благодаря диаметрам москвичи могут строить удобные маршруты, в том числе без пересадок.

Также планируется масштабное развитие Центрального транспортного узла (ЦТУ), в рамках которого обновят поезда и инфраструктуру, сократят интервалы движения составов. В российских регионах, которые соединит ЦТУ, проживают порядка 30 миллионов человек, в связи с этим его развитие – одна из важных задач на ближайшие годы, указано на портале.

Кроме того, развитие ж/д инфраструктуры приводит к росту мобильности населения, улучшению экономической ситуации, повышению привлекательности общественного транспорта. Каждый день миллионы пассажиров отдают предпочтение МЦД, говорится в материале.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на МЦД-3 с момента открытия совершили свыше 60 миллионов поездок. Благодаря диаметру, продолжил он, разгрузилась фиолетовая ветка московского метро, также на "Рязанском проспекте" стало на 12% свободнее. До конца этого года на МЦД-3 планируется ввести еще 25 новых поездов и завершить обновление устаревших на маршрутах дальнего пригорода.

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