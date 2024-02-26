Завершилось благоустройство возле станции Санино МЦД-4 в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ТиНАО завершили благоустройство территории вокруг станции Санино четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщает телеграм-канал городского хозяйства Москвы со ссылкой на столичного заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"В границы благоустройства вошли участок улицы Октябрьская, существующий проезд вдоль эстакады от железнодорожных путей до пересечения с улицей Вишневой, новая пешеходная связь улиц 2-я и 8-я Просеки до подземного перехода к станции Санино и Проектируемый проезд № 7004", – уточнил заммэра.

В рамках работ специалисты привели в порядок пешеходную и транспортную зону возле станции, убрали воздушные линии в кабельную канализацию, обновили систему освещения. Также было смонтировано примерно 100 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками.

Бирюков уточнил, что с южной стороны станции Санино вдоль железнодорожных путей сделали пешеходную дорожку от подземного перехода и улицы 8-я Просека до улицы 2-я Просека. Также специалисты заменили покрытие на дороге улицы 2-я Просека на повороте к эстакаде, а также с северной стороны от станции обустроили Проектируемый проезд № 7004 между ЖК "Медовая долина" и железной дорогой. Помимо этого, возле станции сделали три новых остановки, а также парковки и разворотный круг для автобусов и автомобилей.

Ранее Бирюков сообщил, что более 1,7 тысячи дворов благоустроят в Москве. По словам заммэра, во дворах планируется привести в порядок асфальт на пешеходной части и в зоне проездов, а также организовать территорию для парковок. Кроме того, важной частью благоустройства является озеленение, в ходе которого появятся газоны и клумбы.



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