Прогулочный бульвар с дубами и фонтаном появится на улице Академика Королева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Пешеходный бульвар с рябинами и красными дубами построят на улице Академика Королева в Москве. Он появится во время благоустройства территории около жилого дома, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Протяженность бульвара, расположенного с внешней стороны дома, составит 300 метров. Планируется декоративное мощение, высадка рябин и дубов. На центральной площади строят фонтан, бьющий на высоту до пяти метров", – подчеркнул заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Завершить работы планируется в этом году. Бульвар будет проходить вдоль торговой галереи на первом этаже дома, где откроется 31 ретейл-пространство. В настоящее время девелопер завершает отделку фонтана и устанавливает клумбы из архитектурного бетона. Кустарники и деревья начнут высаживать в июне.

Растения композиционно будут дополнять облик комплекса, который выполнен в стиле ар-деко. В его внутреннем дворе специалисты установят спортивный сектор с современными тренажерами, воркаут-зону и площадки для детей.

Ранее специалисты столичного комплекса городского хозяйства начали подготавливать городские фонтаны к новому сезону. После консервации фонтанов на зиму их конструкции, находящиеся под землей и в коллекторах сооружений, проверили. В данный момент начался плановый ремонт электромеханического оборудования и подводной подсветки, систем управления и автоматики всех коммуникаций, кроме того, проводится диагностика гидравлики.

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