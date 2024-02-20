Около 1,7 тысячи дворов благоустроят в Москве в этом году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 1,7 тысячи дворов благоустроят в Москве. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, передает портал mos.ru.

По словам заммэра, во дворах планируется привести в порядок асфальт на пешеходной части и в зоне проездов, а также организовать территорию для парковок. Кроме того, важной частью благоустройства является озеленение, в ходе которого появятся газоны и клумбы.

Бирюков уточнил, что все проекты благоустройства были сформированы с учетом предложений москвичей. Например, больше всего поступило пожеланий по поводу улучшения освещения, обновления детских и спортивных площадок. Более того, он добавил, что по желанию жителей столицы во дворе могут сделать площадку для выгула домашних питомцев.

На mos.ru добавили, что уже более 24 тысяч столичных дворов обновили в соответствии с разработанным стандартом. Так, на их территориях организовали требуемую инфраструктуру для отдыха и занятий спортом, а также качественное освещение.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территории возле станции "Аминьевская" Большой кольцевой линии метро. По словам Бирюкова, основной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции.



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