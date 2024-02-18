В Москве благоустроили территорию возле станции метро "Аминьевская"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территории возле станции "Аминьевская" Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, основной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции.

В ходе благоустройства были приведены в порядок участки Матвеевском улицы и Очаковского шоссе. Помимо этого, было благоустроено пространство под эстакадой на пересечении проспекта Генерала Дорохова с Аминьевским шоссе.

Также были скрыты под землю воздушные линии, появились широкие тротуары. Специалисты обновили около 56,3 тысячи квадратных метров асфальтового дорожного покрытия на улицах и во дворах, обустроили парковочные карманы. Общая площадь пешеходной зоны теперь превышает 32 тысячи квадратных метров.

Ранее стало известно, что возле станции МЦД-4 Внуково в ЗАО специалисты расширили существующие тротуары и организовали три наземных пешеходных перехода на Внуковском шоссе. В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности новой станции были обустроены удобные маршруты от жилой застройки.