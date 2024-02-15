Четыре подземных перехода капитально отремонтируют в Москве в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты планируют в этом году капитально отремонтировать 4 подземных пешеходных перехода на территории Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства со ссылкой на комплекс городского хозяйства столицы.

Рабочие уже начали обновлять переходы у остановки "Мещерский лес" на Боровском шоссе, на Братеевской улице, а также на 3-м километре МКАД. В пресс-службе пояснили, что в ближайшее время специалисты ГБУ "Гормост" должны начать аналогичные работы возле дома 2к2с1 на 2-й Рейсовой улице.

Уточняется, что с момента их постройки подземные сооружения еще ни разу не ремонтировали в таком объеме. За это время наступила необходимость в ремонте, вызванная частичным разрушением облицовки стен и ступеней.

Керамическая плитка на стенах будет заменена на гранит, а на ступенях и полу разместят противоскользящие плиты, обработанные методом бучардирования (придание шероховатости).



Здесь же, уточнили в пресс-службе, разместят новые светильники и прочее инженерное оборудование, включая вентиляцию, отопление и служебные помещения. А в переходе на 2-й Рейсовой улице разместят лифт и эскалаторы.

При этом на время капитального ремонта переходы не будут полностью закрыты – проходы оставят доступными для жителей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в этом году планируется благоустроить 34 территории, прилегающие к транспортным объектам города. По словам градоначальника, речь идет о 8 станциях метро, 9 станциях столичных диаметров и 4 транспортных узлов.

Благоустройство охватит площадь более 321 гектара, добавил мэр.

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