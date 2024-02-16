Новые наземные переходы сделали возле станции МЦД-4 Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Возле станции МЦД-4 Внуково в ЗАО специалисты расширили существующие тротуары и организовали три наземных пешеходных перехода на Внуковском шоссе. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Заммэра Петр Бирюков рассказал, что в рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности новой станции были обустроены удобные маршруты от жилой застройки, сделаны комфортные пересадки с одного вида транспорта на другой.

По его информации, в границы благоустройства вошли территория поселка Изваринской школы, участок Внуковского шоссе от Железнодорожной улицы до пересечения с Полевой улицей, улицы Игоря Ильинского, Леонида Утесова, Григория Александрова, Исаака Дунаевского, Любови Орловой.

В комплексе уточнили, что рабочие также убрали воздушные провода в кабельную канализацию, сделали новые тротуары, дополнительно проложили почти 240 метров водосточной сети, установили почти 40 фонарей и уличных торшеров.

Помимо этого, были заменены более 7,6 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия проезжей части. Также все нерегулируемые переходы оснастили 19 опорами контрастного освещения, были организованы парковочные карманы, для пассажиров общественного транспорта установили два остановочных павильона. Помимо этого, в порядок привели существующий газон, разбили новый. Дополнительно рабочие высадили кустарники и деревья.

В ноябре прошлого года сообщалось, что с 2019 года было организовано 18 перехватывающих парковок возле станций МЦД. Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отмечал, что в 2023 году парковками воспользовались более 60 тысяч раз.

Между тем около 360 миллионов поездок совершили москвичи на МЦД в 2023 году. Протяженность линий наземного метро в прошлом году увеличилась на 74 станции и более чем 170 километров путей.

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