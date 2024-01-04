Более 360 миллионов поездок на МЦД совершили москвичи в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Около 360 миллионов поездок совершили москвичи на МЦД. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В 2023 году сеть Московских центральных диаметров выросла в два раза благодаря открытию МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" и МЦД-4 "Калужско-Нижегородский". Протяженность линий наземного метро в прошлом году увеличилась на 74 станции и более чем 170 километров путей.

Сообщается, что за 2023 год пассажиры МЦД совершили 360 миллионов поездок. По сравнению с периодом до запуска прирост пассажиропотока на МЦД-1 составил 21 процент, на МЦД-2 – 49 процентов, на МЦД-3 – 48 процентов, на МЦД-4 – 39 процентов.

По словам Ликсутова В 2024 году развитие диаметров продолжится. Будет построен новый московский городской вокзал Митьково на МЦД-3, реконструирован московский городской вокзал Щербинка на МЦД-2, на ряде станций завершится строительство вестибюлей и улучшится интеграция МЦД с другими видами транспорта.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что 2023 год стал рекордным по развитию транспортной инфраструктуры: было запущено движение по всей Большой кольцевой линии и два диаметра наземного метро — МЦД-3 и МЦД-4. Помимо этого, в прошлом году был открыт финишный участок Люблинско-Дмитровской линии, а желтая ветка протянулась до аэропорта Внуково.