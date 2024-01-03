В Москве завершилось благоустройство около станции Переделкино МЦД-4

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили благоустройство территорий возле станции Переделкино четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, главной задачей проекта было улучшение пешеходной и транспортной доступности станции, создание к ней удобных маршрутов, обустройство пешеходных переходов и парковок.

В ходе благоустройства специалисты убрали воздушные линии в кабельную канализацию, проложили дополнительную систему водостока, привели в порядок и расширили существующие тротуары. Таким образом, теперь общая площадь пешеходной зоны составляет более 14,5 тысячи квадратных метров.

Около станции было установлено более 100 фонарей и около 120 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками.

Для пассажиров общественного транспорта установили пять современных остановок с зарядными слотами и беспроводной связью.

Во время благоустройства также привели в порядок участок парка возле реки Сетуни.

Ранее стало известно, что специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Жуковского путепровода в Центральном административном округе столицы (ЦАО).