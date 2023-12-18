Реконструкция Дмитровского путепровода позволит быстрее добираться до центра Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

После реконструкции Дмитровского путепровода перепробег автомобилей сократится, а время проезда по Дмитровскому шоссе в сторону центра уменьшится на шесть минут, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В ведомстве добавили, что реконструкция Дмитровского путепровода улучшит транспортное обслуживание Тимирязевского района, Западного и Восточного Дегунина, Бескудниковского, Дмитровского, Алтуфьевского районов и Лианозова.

В результате разгрузятся следующие участки:

Дмитровское шоссе в центр от СЗХ до улицы Руставели – на 17%;

Дмитровское шоссе в область от улицы Руставели до СЗХ – на 12%;

Ботаническая улица по направлению в центр от Станционной улицы до улицы Академика Королева – на 6%.

"Мы продолжаем развивать транспортный каркас столицы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, чтобы поездки становились еще удобнее и безопаснее", – сказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин открыл движение в сторону области по обновленному Дмитровскому путепроводу через МЦД-3 возле станции Петровско-Разумовская.

По словам градоначальника, завершение работ на сложном объекте является хорошим подарком для москвичей к Новому году. Собянин уточнил, что старый путепровод Дмитровского шоссе был аварийным, поэтому его пришлось разобрать. Сначала был выстроен временный мост, а сейчас достроили основной, добавил мэр Москвы.

Реконструкция началась в 2020 году. За это время строители полностью заменили опоры и пролеты 312-метрового моста, который имеет по четыре полосы движения в каждую сторону. Также был отремонтирован участок шоссе в 382 метра и построены съезды в районе Локомотивного проезда.

"Мой район. Обратная связь": Дмитровский путепровод обновили на три четверти