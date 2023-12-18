Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл движение в сторону области по обновленному Дмитровскому путепроводу через МЦД-3 возле станции Петровско-Разумовская.

По словам градоначальника, завершение работ на сложном объекте является хорошим подарком для москвичей к Новому году. Собянин уточнил, что старый путепровод Дмитровского шоссе был аварийным, поэтому его пришлось разобрать. Сначала был выстроен временный мост, а сейчас достроили основной, добавил мэр Москвы.

"Сегодня запускаем четыре полосы в сторону Московской области. До Нового года запустим три полосы в сторону центра", – уточнил он.

В первом квартале 2024 года строители демонтируют временный путепровод, а на основном маршруте появится четвертая полоса, что позволит полностью восстановить движение на Дмитровском шоссе, сказал Собянин.

"По Дмитровке были проделаны огромные работы. За МКАД, в сторону области построен огромный путепровод. Реконструирована часть дороги до Московской области", – отметил градоначальник.

Реконструкция началась в 2020 году. За это время строители полностью заменили опоры и пролеты 312-метрового моста, который имеет по четыре полосы движения в каждую сторону. Также был отремонтирован участок шоссе в 382 метра и построены съезды в районе Локомотивного проезда.

По состоянию на ноябрь 2023 года работы на путепроводе были выполнены на три четверти, отмечал мэр Москвы. На тот момент строители перекладывали инженерные коммуникации и обустраивали проезжую часть.

По информации градоначальника, всего в столице с 2011 года построили и реконструировали 24 путепровода в разных округах города. До 2026 года в Москве приведут в порядок и возведут еще 18 путепроводов.

"Мой район. Обратная связь": Дмитровский путепровод обновили на три четверти