Собянин рассказал о строительстве тоннеля под путями МЦД-4 в Бутырском районе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новый тоннель под путями МЦД-4 улучшит транспортную доступность столичных районов Бутырского и Марьина Роща. Об этом заявил Сергей Собянин, осматривая строящийся тоннель.

"Мы продолжаем работу по локальным мероприятиям, по локальным объектам, которые зашивают проблемные места в городе с точки зрения транспортного обеспечения", – уточнил он.

По словам мэра, под улицей Складочной строители пойдут "до путепровода, который сейчас проектирует и будет строить РЖД в 2024–2025 годах".

Градоначальник отметил, что главный тоннель должны завершить в конце следующего года, но он надеется, что строители сделают его раньше. Председатель совета директоров компании-подрядчика АО "Группа компаний "ЕКС" Максим Крылов заверил, что строительство ведется с опережением графика.

По его информации, на объекте работают около 400 человек, примерно 100 единиц техники, работы ведутся круглосуточно. Готовность объекта составляет более 25%.

Длина тоннеля будет 309 метров, его начали строить в марте этого года. У объекта появятся две полосы движения в обоих направлениях, он соединит улицу Складочную с улицей Двинцев, это улучшит транспортное обслуживание более 135 тысяч человек.

Кроме того, до 5,9 километра будет сокращен перепробег автотранспорта, время в пути уменьшится в среднем на 17 минут. Также сейчас проектируется железнодорожный путепровод МЦД-2. Его строительство в перспективе позволит соединить улицу Складочную с улицей Добролюбова.

Так, в городе создадут новую транспортная связь между ТТК и улицей Милашенкова с выездом на Алтуфьевское шоссе. Рабочие установят вдоль улицы Складочной в районе одного из жилых комплексов защитные экраны протяженностью 101 метр, чтобы снизить уровень шума.

Всего в рамках проекта будет построено 3,6 километра дорог. Планируется, что с 2024 по 2026 год будет построено 265 километров дорог, 71 искусственное сооружение и 60 пешеходных переходов.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили устройство конструкций пролетного сооружения будущего моста через реку Битцу, который войдет в состав МСД от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

До этого стало известно, что на станции Тестовская в районе делового центра "Москва-Сити" появится сеть подземных переходов для соединения первого и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-4). Всего построят два тоннеля и реконструируют один.

Новый участок МСД свяжет МКАД и трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе