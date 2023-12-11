11 декабря, 14:29Мэр Москвы
Собянин рассказал о строительстве тоннеля под путями МЦД-4 в Бутырском районе
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Новый тоннель под путями МЦД-4 улучшит транспортную доступность столичных районов Бутырского и Марьина Роща. Об этом заявил Сергей Собянин, осматривая строящийся тоннель.
"Мы продолжаем работу по локальным мероприятиям, по локальным объектам, которые зашивают проблемные места в городе с точки зрения транспортного обеспечения", – уточнил он.
По словам мэра, под улицей Складочной строители пойдут "до путепровода, который сейчас проектирует и будет строить РЖД в 2024–2025 годах".
Градоначальник отметил, что главный тоннель должны завершить в конце следующего года, но он надеется, что строители сделают его раньше. Председатель совета директоров компании-подрядчика АО "Группа компаний "ЕКС" Максим Крылов заверил, что строительство ведется с опережением графика.
По его информации, на объекте работают около 400 человек, примерно 100 единиц техники, работы ведутся круглосуточно. Готовность объекта составляет более 25%.
Длина тоннеля будет 309 метров, его начали строить в марте этого года. У объекта появятся две полосы движения в обоих направлениях, он соединит улицу Складочную с улицей Двинцев, это улучшит транспортное обслуживание более 135 тысяч человек.
Кроме того, до 5,9 километра будет сокращен перепробег автотранспорта, время в пути уменьшится в среднем на 17 минут. Также сейчас проектируется железнодорожный путепровод МЦД-2. Его строительство в перспективе позволит соединить улицу Складочную с улицей Добролюбова.
Так, в городе создадут новую транспортная связь между ТТК и улицей Милашенкова с выездом на Алтуфьевское шоссе. Рабочие установят вдоль улицы Складочной в районе одного из жилых комплексов защитные экраны протяженностью 101 метр, чтобы снизить уровень шума.
Всего в рамках проекта будет построено 3,6 километра дорог. Планируется, что с 2024 по 2026 год будет построено 265 километров дорог, 71 искусственное сооружение и 60 пешеходных переходов.
Ранее сообщалось, что специалисты завершили устройство конструкций пролетного сооружения будущего моста через реку Битцу, который войдет в состав МСД от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
До этого стало известно, что на станции Тестовская в районе делового центра "Москва-Сити" появится сеть подземных переходов для соединения первого и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-4). Всего построят два тоннеля и реконструируют один.
Новый участок МСД свяжет МКАД и трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе
Читайте также