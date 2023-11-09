На станции Тестовская появятся подземные переходы для соединения МЦД-1 и МЦД-4

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

На станции Тестовская в районе делового центра "Москва-Сити" появится сеть подземных переходов для соединения первого и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-4), сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги.

Всего построят два тоннеля и реконструируют один. Первый уже практически готов, осталось закончить отделочные работы. Он проходит под путями МЦК и выходит с одной стороны к новому вестибюлю Тестовской на МЦД-4, а с другой – к одноименной станции на МЦД-1.

Еще один подземный переход разместится рядом с МЦД-1, чтобы пассажиры из него могли сразу выходить на платформы. Действующий третий переход удлинят и сделают транзитным для жителей ближайших к "Москва-Сити" домов.



Сейчас ведутся подготовительные работы на площадке для строительства тоннеля № 2 на МЦД-1. Строители формируют ограждение для разработки котлована. Параллельно производится демонтаж двух старых платформ, вместо которых появятся три новые.

Все работы проводятся без остановки движения. Для пассажиров создали временную инфраструктуру – две платформы и мост.

Ранее сообщалось, что в следующем году появится пешеходный переход в районе перекрестка Ереванской и Каспийской улиц. Всего до конца 2026 года планируется построить 12 надземных и подземных пешеходных переходов.

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