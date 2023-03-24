Пешеходный переход через пути МЦД-2 в районе Ереванской улицы построят в 2024 году

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пешеходный переход через пути МЦД-2 появится в районе Ереванской улицы в 2024 году, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Его слова приводит официальный сайт мэра и правительства столицы.

Москвичи, которые проживают в районе Царицыно, смогут безопасно добираться до той части одноименного парка, которая располагается вдоль Каспийской улицы. Власти города надеются, что горожане перестанут ходить по железнодорожным путям.

"Строительство объекта находится на начальном этапе. Сейчас ведутся работы по устройству шпунтового ограждения приемного котлована, раскопке и креплению стартового котлована, а также перекладке инженерных сетей", – отметил Загрутдинов.

Начальник департамента уточнил, что длина пешеходного перехода, который проложат под железнодорожными путями, составит 97,2 метра. В рамках реализации проекта обустроят три лестничных схода, а также три лифта и пандус. Все работы планируется завершить летом 2024 года, добавил он.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявлял, что в Тверском районе Москвы на участке между улицами Палихой и Сущевской капитально отремонтируют трамвайные пути. В план работы войдут в полное обновление конструкций, элементов пути и обустройств. Он добавил, что маршрут путей сохранится без изменений. Площадь участка, подлежащего капитальному ремонту, составит более 800 метров.



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