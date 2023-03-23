В Беговом районе построят переход через железнодорожные пути МЦД-1

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проект строительства надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути МЦД-1 с устройством выходов на улицу Бутырский Вал и в Бумажный проезд утвержден. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Анну Яковлеву.

"Участок строительства располагается на территории районов Беговой и Тверской. В рамках утвержденной проектной документации реконструируют пешеходную зону со стороны Бумажного проезда, устроят пешеходные дорожки и площадки, а также восстановят тротуар на улице Бутырский Вал", – рассказала Яковлева.

В пресс-службе добавили, что переход будет состоять из двух опор-башен с лифтами. Вход оборудуют пандусом для удобства маломобильных граждан. Запланированы работы по переустройству старых и устройству новых сетей освещения.

В целях безопасности на время работ установят дорожные знаки и нанесут дорожную разметку, добавили в сообщении.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявлял, что в Тверском районе Москвы на участке между улицами Палихой и Сущевской капитально отремонтируют трамвайные пути. В план работы войдут в полное обновление конструкций, элементов пути и обустройств. Он добавил, что маршрут путей сохранится без изменений. Площадь участка, подлежащего капитальному ремонту, составит более 800 метров.



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