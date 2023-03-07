Подземный пешеходный переход на 33-м км МКАД капитально отремонтируют

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Специалисты капитально отремонтируют подземный пешеходный переход "Северное Бутово МКАД" на 33-м километре кольцевой магистрали. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Для безопасности пешеходов будет модернизирован 60-метровый подземный пешеходный переход, построенный в 1995 году. В частности, планируется обновить системы электроснабжения, отопления и вентиляции, а также установить системы безопасности", – поделился вице-мэр.

Бочкарев добавил, что специалисты оборудуют переход автоматизированной системой электрообогрева лестничных сходов и пандуса, который необходим для борьбы с наледью. Также работники нанесут контрастные полосы на лестничных сходах, выложат гранитное покрытие с тактильной поверхностью перед лестничными сходами и пандусом. Это поспособствует комфорту маломобильных горожан.

По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, в ходе работ специалисты заменят существующую облицовку стен тоннеля и лестничных сходов на полированные гранитные плиты. Кроме того, они обновят отделку парапетов и лобовин лестничных сходов.

Ранее Бочкарев рассказал, что в Зеленограде появятся мосты через реку Сходню и тоннель под железнодорожными путями. Вице-мэр отметил, что в общей сложности предусматривается строительство 2,3 километра дорог и тоннеля под путями Октябрьской железной дороги.

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