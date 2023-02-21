Собянин: новая трасса соединит Калужское и Варшавское шоссе в ТиНАО уже осенью

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Трассу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево, которая свяжет Калужское и Варшавское шоссе, планируют полностью открыть осенью 2023 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Четырехполосная трасса Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево протяженностью 11,9 километра будет состоять из эстакады, путепровода и моста через реку Десну и станет продолжением магистрали Калужское шоссе – Яковлево", – сообщил мэр.

Запуск новой магистрали позволит повысить уровень удобства передвижения автомобилистов между Троицком, Щербинкой, а также поселениями Рязановским и Десеновским. Из перечисленных населенных пунктов жители смогут без труда выехать на Калужское и Варшавское шоссе.

Для проживающих в Троицке и близлежащих населенных пунктах запуск дороги сделает доступнее станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).

Всего с момента образования ТиНАО в округе построили более 350 километров дорог. До конца 2023 года планируют запустить еще 70 километров магистралей.

В 2023 году в столице также планируют завершить еще несколько дорожных проектов: Южную рокаду, Московский скоростной диаметр и несколько развязок на МКАД. Ранее построенные дороги совместно с новыми магистралями сформируют Четвертое транспортное кольцо.



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