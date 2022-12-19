Соединяющую Варшавское и Калужское шоссе трассу откроют в ТиНАО в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты откроют дорогу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево, расположенную в ТиНАО, в следующем году. Ее протяженность составит порядка 12 километров, сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы.

Дорога соединит две крупные магистрали – Варшавское и Калужское шоссе. По словам главы департамента Владимира Жидкина, трасса поможет улучить дорожно-транспортную инфраструктуру ТиНАО. Дорога также станет самой крупной после трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Специалисты оснастят трассу тремя искусственными сооружениями: путепроводом через пути Курского направления МЖД, эстакадами вдоль Варшавского шоссе, а также мостом через реку Десну. Так, длина прохода через железнодорожные пути составит порядка 300 метров. Сооружение поможет соединить район Щербинки с основной частью города.

Кроме того, новый мост через Десну будет содержать шесть полос движения и две полосы безопасности. Также специалисты предусмотрят пешеходные зоны.

Жидкин отметил, что в целом трасса продолжит введенную в 2019 году дорогу Калужское шоссе – Яковлево.

Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал, что работники закончили первый этап строительства участка Московского скоростного диаметра от Покровской улицы до Зенинского шоссе. По его мнению, в будущем северный участок МСД обеспечит выезд на трассу Москва – Казань.

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