Собянин рассказал о скоростных магистралях, которые появятся в Москве в 2023 году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал об уникальных дорожных проектах, которые в этом году улучшат жизнь автомобилистов. Об этом мэр Москвы сообщил в своем блоге.

"В 2023 году планируем завершить несколько важнейших дорожных проектов – Московский скоростной диаметр, Южную рокаду, несколько развязок на МКАД", – отметил мэр столицы.

По словам Собянина, ранее построенные дороги совместно с новыми магистралями сформируют Четвертое транспортное кольцо. Таким образом, будет создана транспортная сеть для миллионов московских автомобилистов. Появится возможность проехать напрямую кратчайшим путем в большинство районов, которые находятся в средней части города.

"Огромная работа, тысячи больших и малых проблем. Тем не менее эти уникальные проекты сегодня вышли на финишную прямую", – сообщил мэр.

Собянин рассказал, что основной участок Московского скоростного диаметра (МСД), протяженность которого составляет 68 километров от Бусиновской развязки до Варшавского шоссе, уже введен в эксплуатацию. У магистрали создано ответвление в сторону будущей федеральной трассы до Казани. До конца 2023 года планируется открыть движение по южному участку МСД от шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Варшавского шоссе.

"В общей сложности это порядка 30 километров новых магистральных дорог, большая часть которых – сложнейшие эстакады, мосты и тоннели", – отметил Собянин.

Мэр уточнил, что по мере выполнения работ уже сформировались контуры будущей трассы на карте Москвы.

Он также отметил, что в январе 2023 года был открыт участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе. А до конца 2023 года планируется завершить стыковку этой с казанской трассой на юго-востоке, построить участок от Лухмановской до Покровской улицы и мост через реку Пехорку.

В составе МСД, учитывая дублеры, съезды и развязки, будет построено 219 километров дорог и 141 искусственное сооружение, которое включает 103 эстакады, 24 путепровода, 9 мостов и 5 тоннелей. В составе Третьего транспортного кольца было возведено вдвое меньше.

"Благодаря МСД в 2 раза сократится перепробег транспорта по направлению Юг – Северо-Запад и в 1,5 раза – Северо-Запад – Восток", – добавил мэр.

По словам Собянина, МСД улучшит транспортную доступность 48 столичных районов с населением порядка 4,5 миллиона человек, кроме того, сократится время в пути от 10 до 50 минут, а в часы пик – до 85 минут. Почти одновременно с скоростным диаметром завершат формирование Южной рокады.

В данный момент ввели в эксплуатацию 32,5 километра магистрали от Рублевского шоссе до Пролетарского проспекта. До конца 2023 года планируеся сдать последние участки – от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка и транспортную развязку на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня, сказал мэр.

Собянин уточнил, что в этом году будет завершена реконструкция развязок на МКАД. С 2012 года было обновлено 19 развязок. С учетом боковых проездов и переходно-скоростных полос возвели около 167 километров дорог. Осталось завершить реконструкцию развязки с Липецкой улицей, которая является одной из самых крупных и проблемных на МКАД. Она обеспечит беспрепятственный выезд транспорта с Каширского шоссе и Южной рокады на федеральную трассу М-4 "Дон".

Кроме того, развязки с Алтуфьевским шоссе серьезно увеличат пропускную способность северного участка МКАД.

Собянин отметил, что на западе столицы завершат реализацию уникального проекта – Северного дублера Кутузовского проспекта, первой магистрали Москвы, построенной частным инвестором в рамках концессионного соглашения. Магистраль пройдет от делового центра "Москва-Сити" и ТТК до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей. Далее выйдет на Северный обход города Одинцово в Московской области.

"Уникальной особенностью новой трассы является то, что около 50% магистрали составят сложные искусственные сооружения", – отметил градоначальник.

Он рассказал, что будут возведены эстакады около 2 километров от МКАД до станции Рабочий поселок, мост через Москву-реку, путепроводы через железнодорожные пути и многочисленные эстакады-съезды на прилегающие дороги.

В данный момент строительные работы вышли на финишную прямую.

Чтобы повысить пропускную способность магистральных дорог и улучшить межрайонные транспортные связи, проходит системное строительство и реконструкция путепроводов через железнодорожные пути.

С 2011 года было введено в эксплуатацию 22 путепровода, которые представляют сложнейшие и ответственные инженерные сооружения. Кроме того, еще 19 путепроводов – на стадии проектирования и строительства.

В этом году будет завершена реконструкция Дмитровского путепровода, который располагается от платформы Петровско-Разумовская. За 50 лет эксплуатации путепровод пришел в предаварийное состояние. В рамках работ будет устранено узкое место на Дмитровском шоссе и созданы условия для открытия движения по МЦД-3 и строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Мэр добавил, что продолжается формирование транспортного каркаса Новой Москвы.

В 2023 году будет открыта дорога "Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево". Она станет продолжением введенной в эксплуатацию в 2019 году трассы "Калужское шоссе – деревня Яковлево".

Благодаря этой дороге будет создана еще одна связка между Калужским и Варшавским шоссе протяженностью 17 километров. Жители Троицка и прилегающих территорий смогут удобнее добираться в Щербинку и до станций МЦД-2.

При строительстве будут возведены три искусственных сооружения – это путепровод через железнодорожные пути Курского направления, эстакада вдоль Варшавского шоссе и мост через реку Десну.

"Куда приходит дорога, туда приходит жизнь. Московские транспортные проекты дают огромный толчок к развитию прилегающих территорий. Растет малый и средний бизнес, возникают новые рабочие места, начинается модернизация заброшенных промзон и прочих нерационально используемых территорий. Город становится ближе", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что специалисты заканчивают строительство 300-метрового путепровода на южном участке Московского скоростного диаметра, проходящего от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД.

Участок МСД от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД оснастят 10 искусственными сооружениями. Мероприятия подходят к финальной части на четырех путепроводах и трех подземных переходах.



Собянин рассказал о росте востребованности и удобстве ночных маршрутов для пассажиров

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!