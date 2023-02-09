Бочкарев: путепровод тоннельного типа на южном участке МСД готов на 80%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство путепровода тоннельного типа на южном участке Московского скоростного диаметра – от Павелецкого направления до МКАД – завершено на 80%. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, к настоящему времени удалось выполнить три из четырех основных этапов строительства монолитных конструкций левого и правого тоннелей. Бочкарев добавил, что строители приступили к реализации последнего этапа, который предполагает армирование лотковой части, стен и перекрытия.

"Ведутся соответствующие подготовительные работы. Это завершающие восемь метров из общей длины 46-метрового путепровода", – подчеркнул Бочкарев.

Он уточнил, что в рамках проведения работ уложено около 8 300 кубометров бетона из общего объема 9 000 кубометров.

Гендиректор "МИПСТРОЙ 1" – ведущего строительного подразделения ГК "Мосинжпроект" – Константин Маслаков добавил, что подпорные стены путепровода с Каширского направления выполнены в полном объеме, а стены со стороны МКАД готовы на 80%.

По его словам, после строительства основных конструкций специалисты перейдут к внутренним отделочным работам и монтажу инженерных систем.

"Путепровод будет оснащен современными комплексными средствами автоматизации и управления движением, включая системы жизнеобеспечения, безопасности, видеонаблюдения и другие", – уточнил Маслаков.

Он добавил, что строители продолжают устройство переходных плит, которые свяжут путепровод с участком подхода будущей магистрали. Путепровод свяжет два участка будущего МСД, а также объединит семь полос движения. При этом ширина каждой полосы составит 3,5 метра.

Ранее Бочкарев рассказал, что эстакада основного хода через Волгоградский проспект на участке от Грайвороновской до Шоссейной улицы МСД готова почти на 80%. Длина эстакады составляет порядка 1,5 километра.

На участке оборудуют трехполосное движение в каждую сторону. Там возвели все 22 опоры и завершили работы по надвижке металлоконструкций пролетных строений.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!