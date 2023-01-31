Более 3,5 тыс москвичей ежедневно пользуются обновленным путепроводом на улице Барклая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Путепровод через железнодорожные пути МЦД-1 и будущий северный дублер Кутузовского проспекта в районе улицы Барклая всего спустя месяц после открытия снизил загруженность дорог на западе Москвы. Об этом сообщили на портале мэра и правительства города.

Аналитики Центра организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что новой дорогой в сутки проезжают в среднем 3,5 тысячи машин. Это вдвое больше, чем в первые дни после ее открытия.

"Месяц назад открыли движение по путепроводу, который напрямую связал Большую Филевскую улицу и Кутузовский проспект. В результате маршрут до ТТК стал на 2,4 километра короче, для 160 тысяч жителей районов Филевский Парк и Дорогомилово время в пути до ТТК сократилось в два раза", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Загруженность улицы Барклая после запуска путепровода снизилась на 26%. Рядом с новым инженерным сооружением, на улицах Минской, Василисы Кожиной и Сеславинской, проезд стал свободнее на 13%.

До проведения реконструкции путепровод на железнодорожных путях находился в аварийном состоянии. За период ремонта его длину увеличили до 205 метров. Отмечается, что транспортные потоки в сторону центра и области удалось перераспределить за счет прямой связи Большой Филевской улицы и Кутузовского проспекта.

Ранее стало известно, что в 2024 году будет завершено строительство автомобильной дороги Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево. В рамках проекта построят дорогу, эстакаду вдоль Варшавского шоссе, мост через Десну и путепровод через ж/д пути Курского направления.



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