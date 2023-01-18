Движение по новому дублеру Боровского шоссе откроют в 2023 году – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Движение по новому дублеру Боровского шоссе на западе ТиНАО будет открыто уже в этом году, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"В этом году введем в эксплуатацию новый дублер Боровского шоссе на западе ТиНАО. Дорога протянется от участка магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и примкнет к трассе Московский – Рассказовка", – заявил мэр Москвы.

По словам Собянина, новая дорога протяженностью 1,6 километра разгрузит магистраль и соединит район Ново-Переделкино с поселением Внуковским. В настоящее время работы по строительству дублера завершены более чем наполовину. Мэр уточнил, что в районе жилищного комплекса "Рассказовка" дорога будет двухполосной, а по ее краям оборудуют тротуары и освещение.

"Всего с момента присоединения к столице новых территорий в ТиНАО построили свыше 350 километров дорог. До конца 2025 года планируем ввести еще больше 90 километров", – добавил он.

Ранее Собянин сообщил об открытии нового путепровода на пересечении улицы Александры Монаховой со строящейся магистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в Коммунарке. По его словам Собянина, будущая трасса свяжет южные и юго-западные районы Троицкого и Новомосковского округов Москвы.

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