Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл движение на новом участке Московского скоростного диаметра от Покровской улицы до Зенинского шоссе, расположенном за МКАД.

"Московский скоростной диаметр на севере соединен дорогой на Санкт-Петербург, а на востоке должен быть соединен с новой трассой на Казань, которую строят федеральные строители. И эта трасса должна к сентябрю уже подойти к Москве. Мы, в свою очередь, Московский скоростной диаметр должны вывести на эту трассу – три участка. Сегодня сдаем основной участок", – заявил мэр.

Собянин уточнил, что оставшиеся два участка МСД планируется открыть в сентябре. Он пояснил, что это позволит соединить автотрассу Москва – Санкт-Петербург с магистралью Москва – Нижний Новгород – Казань.

"Стройка важная, нужная, идет быстрее, чем по плану", – добавил Собянин.

Протяженность участка МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе составляет около 3 километров. Его строительство осуществлялось с августа 2020 года по декабрь 2022 года. Проект был реализован на восемь месяцев быстрее, чем планировалось.

Всего в рамках проекта рабочие построили и отремонтировали 8,2 километра дорожного полотна. В частности, был построен путепровод в районе пересечения с улицей Маресьева, боковые проезды вдоль МСД, а также проведена реконструкция улично-дорожной сети. Кроме того, вблизи Зенинского шоссе были установлены противошумовые защитные экраны протяженностью 1,16 километра.

Ожидается, что введение нового участка МСД улучшит транспортную ситуацию в подмосковных Люберцах, а также в столичных районах Косино-Ухтомском и Некрасовка, в которых проживают более 400 тысяч человек. Открытие дороги позволит сократить перепробег транспорта до 0,9 километра, благодаря чему время проезда сократится в среднем на шесть минут.

Ранее разрешение на ввод в эксплуатацию получил участок МСД между улицами Шоссейной и Полбина. Данный участок является частью Юго-Восточной хорды, его протяженность составляет 1,7 километра.

На нем имеется по три полосы движения в каждую сторону, предусмотрены съезды на прилегающие улицы, а также установлены шумозащитные экраны и дорожные знаки.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!