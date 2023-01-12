Участок МСД между улицами Шоссейной и Полбина сдан в эксплуатацию – Бочкарев

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Участок Московского скоростного диаметра (МСД) между улицами Шоссейной и Полбина получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса со ссылкой на его руководителя Андрея Бочкарева.

"Сданный участок МСД – от улицы Полбина до Шоссейной – поможет улучшить транспортную доступность районов Печатники, Люблино и Текстильщики", – отметил Бочкарев.

Данный участок является частью Юго-Восточной хорды, его протяженность составляет 1,7 километра. На нем имеется по три полосы движения в каждую сторону, предусмотрены съезды на прилегающие улицы, а также установлены шумозащитные экраны и дорожные знаки.

В свою очередь, глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что в рамках реализации проекта была построены путепроводы, ведущие на строящийся дублер Люблинской улицы. Также специалисты реконструировали Шоссейную улицу, связав ее с МСД.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что в 2023 году в Москве планируют построить около 90 километров дорог. Главным проектом при этом останется Московский скоростной диаметр. Движение по нему планируют запустить до конца текущего года.



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