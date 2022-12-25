Завершено строительство путепровода на пересечении улицы Александры Монаховой с МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты завершили строительство путепровода на пересечении улицы Александры Монаховой с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Он уточнил, что ведется переустройство улично-дорожной сети около новой дороги в рамках строительства дублера МКАД в ЮЗАО. Скоростная трасса и участок метро до станции "Потапово" расположатся под путепроводом, благодаря чему сохранится транспортная связь между жилыми кварталами в поселке Коммунарка.

Общая протяженность участка составляет около 618 метров, длина путепровода – 252 метра. Для проезда автомобилей организовано по две полосы движения в каждом направлении, вдоль дороги установлены шумозащитные экраны.

"На каждом этапе строительства проходили проверки, в рамках которых инспекторы оценивали соответствие объекта проектной документации. Специалисты Центра экспертиз проверяли качество строительных материалов с помощью лабораторных исследований и испытаний", – приводятся слова Войстратенко на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в 2023 году в столице построят около 100 километров дорог.

Он отметил, что с начала текущего года в городе построили свыше 90 километров дорог. Бочкарев пообещал, что в 2023 году снижать темпы строительства улично-дорожной сети власти не будут.



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