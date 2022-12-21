Съезд с МСД на Волгоградский проспект готов на 70% – Бочкарев

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Процесс строительства эстакады – съезда с Московского скоростного диаметра (МСД) на Волгоградский проспект в сторону МКАД завершен на 70%, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Мы продолжаем возведение южного участка Московского скоростного диаметра, в частности строительство эстакады на Волгоградский проспект в сторону МКАД. Строители ведут работы по армированию и бетонированию пролетного строения эстакады", – сказал он.

По словам главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, длина эстакады составит 825 метров. Движение автомобилей по ней будет осуществляться по двум полосам в одном направлении.

Возведение объекта осуществляется в рамках строительства южного участка МСД от Грайвороновской до Шоссейной улицы. Он будет включать в себя 10,4 километра новых дорог, в том числе четыре эстакадных съезда и 1,5-километровую эстакаду через Волгоградский проспект, которая станет одной из самых длинных эстакад участка.

Ранее Бочкарев сообщил, что строительство эстакады-съезда, которая соединит Южную рокаду и Московский скоростной диаметр на юге столицы, завершено на 80%. По итогам работ будет построено и реконструировано 9,3 километра дороги.

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