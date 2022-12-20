Бочкарев: переустройство коммуникаций завершается на четвертом участке Южной рокады

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работы по переустройству инженерных коммуникаций завершаются на четвертом участке Южной рокады от улицы Марьинский Парк до МКАД, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на всем участке строятся железобетонные противопожарные стены общей длиной 1,6 километра. Бочкарев отметил, что на этом участке Южной рокады предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью три километра.

Гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов подчеркнул, что сейчас на объекте расширяют проезжую часть улицы Верхние Поля. Он сообщил, что в эксплуатацию уже ввели шестиполосную дорогу длиной 165 метров от улицы Марьинский Парк в сторону улицы Верхние Поля. Также открыли подземный пешеходный переход, оборудованный четырьмя лифтами для удобства маломобильных граждан. Общая готовность участка оценивается в 60%.

Кравцов рассказал, что на улице Верхние Поля собираются монтировать остановочные павильоны для наземного транспорта и реконструировать проезд с разворотом для автобусов.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что строительство эстакады-съезда, которая соединит Южную рокаду и Московский скоростной диаметр на юге столицы, завершено на 80%. По итогам работ будет построено и реконструировано 9,3 километра дороги.



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