Съезд с Южной рокады на МСД построен на 80% – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эстакада-съезд, которая соединит Южную рокаду и Московский скоростной диаметр на юге столицы, готова на 80%. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Возведение эстакады-съезда <...> выполнено на 80%. Сейчас строители ведут работы по бетонированию проезжей части", – рассказал глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Эстакада пройдет от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка. По итогам работ будет построено и реконструировано 9,3 километра дороги. Проектом также предусмотрено возведение пяти путепроводов и строительство трех подземных пешеходных переходов на Кантемировской улице.

В свою очередь, глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов коснулся строительства Южной рокады. Он напомнил, что трасса уже введена в эксплуатацию на участке от Рублевского шоссе до Пролетарского проспекта. В будущем она будет частично дублировать МКАД и ТТК.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что участок МСД от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД готов почти на 70%. Всего на участке планируется построить 11,5 километра дорог.



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