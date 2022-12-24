Около 100 км дорог построят в Москве в 2023 году – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В будущем году в столице построят около 100 километров дорог, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что помимо развития рельсового транспорта Стройкомплекс выделяет немалые средства и силы на строительство дорог. С начала 2022 года в городе построили свыше 90 километров дорог. Бочкарев пообещал, что в 2023 году снижать темпы строительства улично-дорожной сети власти не будут.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили реконструкцию Донецкой улицы в столице на 66%. Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев пояснил, что работы ведутся в рамках строительства Южной рокады. В них входит создание улично-дорожной сети общей протяженностью 1,8 километра.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!