На севере Москвы в течение трех лет построят четыре путепровода

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Власти Москвы в ближайшие три года планируют завершить строительство четырех путепроводов в Северном административном округе, рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Он пояснил, что речь идет о путепроводе между улицами 800-летия Москвы и Инженерной, который пройдет через пути Савеловского направления МЖД, о Дмитровском путепроводе в районе платформы Петровско-Разумовская Октябрьской железной дороги, путепроводе между Проектируемым проездом № 2236 и улицей Хачатуряна через пути МЦД-1, а также о путепроводе через пути Октябрьской железной дороги в районе 24–25-го километра Ленинградского шоссе.

"В столице с 2011 по 2021 год уже построили 18 путепроводов. С 2022 по 2026 год в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы предусмотрено возведение 20 путепроводов", – уточнил Загрутдинов.

Ранее стало известно, что над улицей Ивана Франко построят однополосный путепровод длиной около 30 метров. Проект, согласованный Москомархитектурой, реализуют в рамках реконструкции Старо-Рублевского путепровода.

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