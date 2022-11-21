Собянин открыл станцию Мещерская будущего МЦД-4 после реконструкции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл после реконструкции станцию Мещерская Киевского направления МЖД, которая является одной из станций будущего МЦД-4.

Во время церемонии градоначальник напомнил, что с момента запуска первых Московских центральных диаметров прошло три года. По его словам, за это время МЦД перевезли полмиллиарда пассажиров. При этом, добавил Собянин, с каждым годом они становятся все популярнее.

Мэр уточнил, что МЦД-3 и МЦД-4 готовятся к запуску в 2023 году. Он рассказал, что на четвертом маршруте Московского центрального диаметра реконструировали 12 вокзалов.

"Это уже не просто пригородные остановки. Это уже современные вокзалы. Здесь Мещерская востребована для жителей Солнцеве, Очаково-Матвеевском, и, конечно, это еще одна станция нового диаметра", – отметил Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что в следующем году специалистам предстоит выполнить огромный объем работ, чтобы полностью запустить диаметры.

Заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони добавил, что все работы идут по графику. По его словам, в декабре планируется открытие Минской и Переделкино.

"Хочу сказать даже, что в этом году мы стараемся работать с заделом к следующему году, поэтому не только будут выполнены плановые показатели этого года по всем выполняемым работам, но и сделаем чуть-чуть больше с тем, чтобы следующий год был для нас годом уже уверенного запуска третьего и четвертого диаметров", – сказал Тони.

Реконструкция станции началась в третьем квартале 2019 года. В результате на объекте появились две платформы и подземный пассажирский вестибюль. Специалисты также благоустроили прилегающую территорию. Власти считают, что с открытием МЦД-4 получится разгрузить Солнцевскую линию метро.

Ранее Собянин осмотрел ход работ по реконструкции станции МЦД-3 Крюково. По его словам, третий маршрут Московского центрального диаметра свяжет Санкт-Петербургское и Казанское направления. Мэр добавил, что частота движения улучшится: в час пик в 1,5 раза и в обычное время – в 4 раза.



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