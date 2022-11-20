В Новой Москве построят подъездную дорогу к железнодорожной станции "Санино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стартовали мероприятия по проектированию дороги, которая расположится от станции "Санино" Киевского направления Московской железной дороги до будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4), сообщает портал мэра и правительства города.

По словам главы департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, протяженность дороги составит порядка 4 километров. Объект будет подходить к станции с нескольких сторон – от Боровского и Зайцевского шоссе. Уточняется, что дорога сможет доходить до поселения Кокошкино.

"Таким образом, до остановочного пункта будущего МЦД-4 будет удобно добираться жителям сразу нескольких близлежащих населенных пунктов, в том числе благодаря новым маршрутам общественного транспорта", – поделился Жидкин.

Отмечается, что специалисты на территории дороги обустроят тротуары, установят фонари, остановочные павильоны и светофоры. Также работники создадут автоматическую систему управления дорожным движением. Уже на финальном этапе мероприятий прилегающую территорию благоустроят.

Работы в рамках проекта запланировали закончить до конца следующего года. Дорогу введут в эксплуатацию в 2025 году.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что мероприятия по реконструкции станции Московской железной дороги Переделкино завершатся до конца 2022 года. Он поделился, что на данный момент строительство завершено на 75%.

МЦД-4 могут открыть уже в следующем году

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