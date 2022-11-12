Дополнительный выход станции метро "Комсомольская" интегрируют в будущий ТПУ

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Дополнительный выход со станции "Комсомольская" Кольцевой линии метрополитена интегрируют в станцию будущего МЦД-5 и ТПУ, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Проект строительства дополнительного выхода со станции метро "Комсомольская" должен быть взаимоувязан с перспективной станцией МЦД-5 и должен учитывать порядок выхода и пересадок между станцией метро и железных дорог", – приводятся слова Бочкарева в сообщении пресс-службы Стройкомплекса.

Заммэра добавил, что дополнительный выхода на станции "Комсомольская" нужен в связи с тем, что объединенный вестибюль на станции Кольцевой и Сокольнической линий в часы пик перегружен из-за большого потока пассажиров с Ярославского и Ленинградского направлений железных дорог.

Ранее сообщалось, что на Комсомольской площади построят три путепровода с девятью арочными конструкциями. Одновременно строится платформа и вестибюль будущего ТПУ "Каланчевская", а также реконструируется автомобильный путепровод на улице Казакова.

Реконструкция участка Москва – Каланчевская – Курский вокзал проводится в целях дальнейшего развития МЦД-2 Нахабино – Подольск и запуска МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная. Планируется, что на месте обычной остановки Каланчевская сделают транспортный хаб.

Реконструкцию участка Каланчевская – Курская планируется окончить в первом квартале 2023 года. Работы на объекте должны закончить на 1,5 года раньше, чем предполагалось ранее.



Новую платформу открыли на станции МЦД-2 Каланчевская

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