Работы по укладке пути начались на Каланчевском путепроводе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Работы по укладке пути начали на Каланчевском путепроводе, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Отмечается, что речь идет о важнейшем участке МЦД между Курским вокзалом и станцией Каланчевская. Новый путепровод возводят с использованием современных технологий, что позволяет выйти на рекордные темпы.

"Первую арку моста возвели в сентябре, вторую – в ноябре, третью – в начале декабря 2020 года. Длина установленных арочных конструкций -– 51, 82 и 47 метров. Таким образом, укладка пути началась менее чем через полгода после начала работ", – говорится в сообщении.

Всего на Комсомольской площади построят три путепровода с девятью арочными конструкциями. Сборка четвертой конструкции путепровода под II и III главные пути уже ведется на стапелях стройплощадки. Одновременно строится платформа и вестибюль будущего ТПУ "Каланчевская", а также реконструируется автомобильный путепровод на улице Казакова.

Реконструкция участка Москва – Каланчевская – Курский вокзал проводится в целях дальнейшего развития МЦД-2 "Нахабино – Подольск" и запуска МЦД-4 "Апрелевка – Железнодорожная".

Реконструкцию участка Каланчевская – Курская планируется окончить в первом квартале 2023 года. Работы на объекте должны закончить на 1,5 года раньше, чем предполагалось ранее.

