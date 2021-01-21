Работы по укладке пути начались на Каланчевском путепроводе

14:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Работы по укладке пути начали на Каланчевском путепроводе, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
Отмечается, что речь идет о важнейшем участке МЦД между Курским вокзалом и станцией Каланчевская. Новый путепровод возводят с использованием современных технологий, что позволяет выйти на рекордные темпы.
"Первую арку моста возвели в сентябре, вторую – в ноябре, третью – в начале декабря 2020 года. Длина установленных арочных конструкций -– 51, 82 и 47 метров. Таким образом, укладка пути началась менее чем через полгода после начала работ", – говорится в сообщении.
Всего на Комсомольской площади построят три путепровода с девятью арочными конструкциями. Сборка четвертой конструкции путепровода под II и III главные пути уже ведется на стапелях стройплощадки. Одновременно строится платформа и вестибюль будущего ТПУ "Каланчевская", а также реконструируется автомобильный путепровод на улице Казакова.
Реконструкция участка Москва – Каланчевская – Курский вокзал проводится в целях дальнейшего развития МЦД-2 "Нахабино – Подольск" и запуска МЦД-4 "Апрелевка – Железнодорожная".
Реконструкцию участка Каланчевская – Курская планируется окончить в первом квартале 2023 года. Работы на объекте должны закончить на 1,5 года раньше, чем предполагалось ранее.
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