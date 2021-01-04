К запуску в 2021 году подготовят 20 станций МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

К запуску в текущем году подготовят 20 станций Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрея Бочкарева.

"Мы в этом году планируем подготовить 20 остановочных пунктов на всех участках МЦД. Часть из них будут уже на существующих МЦД-1 и МЦД-2", – сказал Бочкарев.

В прошлом году специалисты построили четыре остановочных пункта и реконструировали еще три на МЦД-2. Бочкарев отметил, что также реконструированы III и IV главные пути на участке Царицыно – Подольск. Благодаря этому увеличились размеры движения пригородных поездов на 40 пар, сократился интервал движения и были запущены 19 дополнительных пар ускоренных электричек на этом участке.

4 декабря Сергей Собянин и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин открыли после реконструкции станцию Крекшино будущего МЦД-4 на Киевском направлении МЖД.

Платформа адаптирована для маломобильных пассажиров и позволяет с комфортом доехать до центра города. Станция Крекшино находится в одноименной деревне между станциями Санино и Победа Киевского направления МЖД.

