Семь остановочных пунктов построили и реконструировали на МЦД-2 в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2020 году специалисты построили четыре остановочных пункта и реконструировали еще три на МЦД-2, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в этом году на МЦД-2 были построены новые остановочные пункты Волоколамская, Пенягино, Остафьево и Курьяново, реконструированы Опалиха, Нахабино и Подольск.

Бочкарев отметил, что также реконструированы III и IV главные пути на участке Царицыно – Подольск. Благодаря этому увеличились размеры движения пригородных поездов на 40 пар, сократился интервал движения и были запущены 19 дополнительных пар ускоренных электричек на этом участке.

"Продолжается модернизация участка Курская – Каланчевская, а также строительство остановочных пунктов Щукинская, Марьина Роща, Печатники и реконструкция станции Каланчевская", – добавил Бочкарев.

В среду, 30 декабря, открыли после реконструкции новый пригородный вокзал на станции Подольск МЦД-2 "Курско-Рижский".

Площадь нового пригородного вокзала составляет 7,15 тысячи квадратных метров. Реконструированный вокзал построен по стандартам безбарьерной среды.

Уточнялось, что реконструкция позволит увеличить пропускную способность станции Подольск до 31,2 тысячи человек в час. К 2030 году пассажиропоток может вырасти более чем до 43 тысяч человек в час.

