Собянин поздравил МЦД с годовщиной запуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил Московские центральные диаметры (МЦД) с годовщиной запуска. Запись мэр сделал на своей странице во "ВКонтакте".

"Ровно год назад столицу и Подмосковье связали МЦД. Транспортный мегапроект, который мы с РЖД и областью сделали в кратчайшие сроки – всего за два года. Московский регион давно нуждался в единой транспортной сети – МЦД стали недостающим ранее звеном", – отметил мэр.

Он подчеркнул, что диаметры полностью интегрированы в городскую транспортную сеть, связавшую не только столицу и область, но и разные районы внутри города.

Собянин отметил, что за первый год работы по МЦД-1 и МЦД-2 проехали более 130 миллионов пассажиров. Важным преимуществом наземного метро мэр назвал удобную систему тарифов и платежей, включая бесплатную пересадку на метро.

Это позволило пассажирам сэкономить более 1,5 миллиарда рублей, заметил Собянин. В этом году открылись пять новых вокзалов и реконструировали пять станций на МЦД.

"Впереди еще много работы. Планируем открыть новые диаметры, построить удобные и современные пригородные вокзалы, организовать еще больше комфортных пересадок и сделать из ж/д сообщения быстрый городской транспорт", – заключил мэр.

Две первые линии МЦД открыли 21 ноября прошлого года. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути с 60 остановками, с 20 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

Ранее МЦД признали лучшим инфраструктурным проектом регионального уровня в рамках национальной премии "Формула движения" на "Транспортной неделе – 2020".