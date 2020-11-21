Собянин поздравил МЦД с годовщиной запуска

21:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин поздравил Московские центральные диаметры (МЦД) с годовщиной запуска. Запись мэр сделал на своей странице во "ВКонтакте".
"Ровно год назад столицу и Подмосковье связали МЦД. Транспортный мегапроект, который мы с РЖД и областью сделали в кратчайшие сроки – всего за два года. Московский регион давно нуждался в единой транспортной сети – МЦД стали недостающим ранее звеном", – отметил мэр.
Он подчеркнул, что диаметры полностью интегрированы в городскую транспортную сеть, связавшую не только столицу и область, но и разные районы внутри города.
Собянин отметил, что за первый год работы по МЦД-1 и МЦД-2 проехали более 130 миллионов пассажиров. Важным преимуществом наземного метро мэр назвал удобную систему тарифов и платежей, включая бесплатную пересадку на метро.
Это позволило пассажирам сэкономить более 1,5 миллиарда рублей, заметил Собянин. В этом году открылись пять новых вокзалов и реконструировали пять станций на МЦД.
"Впереди еще много работы. Планируем открыть новые диаметры, построить удобные и современные пригородные вокзалы, организовать еще больше комфортных пересадок и сделать из ж/д сообщения быстрый городской транспорт", – заключил мэр.
Две первые линии МЦД открыли 21 ноября прошлого года. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути с 60 остановками, с 20 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.
Ранее МЦД признали лучшим инфраструктурным проектом регионального уровня в рамках национальной премии "Формула движения" на "Транспортной неделе – 2020".
До конца года в столице откроют еще четыре станции МЦД
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: