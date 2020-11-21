Около 550 стикеров для VR-поездки в кабине машиниста разместят в поездах и на станциях МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Порядка 550 стикеров c QR-кодами для виртуальной поездки в кабине машиниста появятся в поездах "Иволга" и на станциях МЦД на следующей неделе, сообщили ТАСС в пресс-службе МЦД.

Там отметили, что стикеры с QR-кодами уже размещены в двух поездах – по одному поезду "Иволга" на МЦД-1 и МЦД-2.

VR-версия кабины машиниста выполнена с маской дополненной реальности и обеспечивает обзор на 360 градусов. Перенестись в кабину локомотивной бригады можно и вне поезда – на сайте "Иволги".

Ранее МЦД признали лучшим инфраструктурным проектом регионального уровня в рамках национальной премии "Формула движения" на "Транспортной неделе – 2020".

Две первые линии МЦД открыли 21 ноября прошлого года. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути с 60 остановками, с 20 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.